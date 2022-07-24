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Вийшла нова збірка проповідей митрополита Антонія «Під покровом Євангелія»

23.07.2022 / 10:50
Вийшла нова збірка проповідей митрополита Антонія «Під покровом Євангелія»
Источник: Центр інформації УПЦ
Видання рекомендоване священнослужителям, студентам духовних навчальних закладів та всім, хто цікавиться духовним життям

Вийшла нова збірка проповідей керуючого справами Української Православної Церкви митрополита Антонія (Паканича).

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на сайт «Православная жизнь», видання «Під покровом Євангелія» містить вибрані проповіді владики Антонія, записані у період з 2020 по 2022 роки.

Заслужений професор Київської духовної академії вимовляв їх у різних храмах Київської, Бориспільської та інших єпархій.

«У проповідях на досвіді святих Православної Церкви та образних прикладах повсякденного життя пояснюються головні євангельські істини, висвітлюється насущність та актуальність духовних настанов Євангелія в реаліях сьогодення. Владика постійно нагадує про основну мету та головні цінності життя християнина, які наповнюють її змістом та надією», – йдеться в анотації до книги.

Книгу видав Видавничий відділ Української Православної Церкви з благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія.

Видання рекомендоване священнослужителям, студентам духовних навчальних закладів та всім, хто цікавиться духовним життям.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Книга, Митрополит Антоній
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