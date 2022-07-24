У Києво-Печерській лаврі віруючі УПЦ святкують день пам'яті преподобного Антонія - засновника обителі

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі віруючі УПЦ святкують день пам'яті преподобного Антонія Печерського - засновника святої обителі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, святкове богослужіння в Успенському соборі лаври очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.

Блаженнішому співслужили архієреї Української Православної Церкви, столичне духовенство та братія Києво-Печерської обителі у священному сані.

До численних паломників та парафіян Києво-Печерської обителі зі словом проповіді звернувся керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський та Броварський Антоній.

«Завдяки преподобному Антонію та всім, хто поділяв його переконання, протягом століть створювався наш національний світогляд. Головною цінністю було бажання бути з Христом, щоб «досягти пізнання істини». Прагнення святості стало рисою нашого національного характеру», - зазначив владика.

Керуючий справами УПЦ закликав усіх молитися преподобному Антонію, «щоб він дав сили, віру, дерзновіння жити і досягти вічності та Царства Христового».

Предстоятель УПЦ привітав митрополита Антонія із Днем небесного покровителя.

«Ви звершуєте служіння, яке виходить за межі обителі, яке обіймає все церковне життя. У служінні такого масштабу важко бути подібним до свого небесного покровителя, який провів своє життя в печері. Основне, чим Ви схожі на свого небесного покровителя - це страх Божий, віра глибока і смиренне виконання своїх церковних послухів», - сказав Блаженніший.

«Бажаємо, щоб молитвами преподобного Антонія Господь множив свої милості над Вами, щоб Ваше служіння приносило Вам духовну радість, щоб воно завжди було корисним і завжди спасительним для Вас та для тих, хто оточує Вас», - побажав митрополит Онуфрій владиці.

Учора, напередодні дня пам'яті преподобного Антонія Печерського, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всеношну в Успенському соборі.

*** Преподобний Антоній Києво-Печерський народився 983 року в місті Любечі, недалеко від Чернігова. Преподобний Антоній удостоївся прийняти чернецтво на Святій Горі Афон. Там він отримав від ігумена настанову повернутися на Батьківщині, де звершувати свій чернечий подвиг. Водночас благословенням майбутній засновник Києво-Печерського монастиря отримав від ігумена пророцтво: «Нехай буде на тобі благословення Святої Афонської Гори, від тебе буде багато ченців». Преподобний створив перший монастир - Києво-Печерську обитель і був прославлений Церквою як начальник усіх ченців на Русі.

Фото: Оксана Маматова спеціально для Центру інформації УПЦ