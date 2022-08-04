У Києво-Печерській лаврі УПЦ 13 серпня відкриється виставка-ярмарок «Медовий Спас»

У Києво-Печерській лаврі з 13 по 21 серпня проходитиме православна виставка-ярмарок «Медовий Спас».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на lavra.ua, намети розмістяться на вулиці, що веде до Дальніх печер (територія нижньої Лаври).

На виставці можна придбати ікони та богослужбове начиння, книги для православного читача, у тому числі і дитячу літературу, православні фільми, мультфільми та піснеспіви, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав'яні чаї та інше.

Також можна замовити поминання про здоров'я та про упокій у храмах та монастирях - учасників заходу.

Режим роботи виставки: з 9.00 до 19.00 години. Вхід вільний.