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У Києво-Печерській лаврі УПЦ 13 серпня відкриється виставка-ярмарок «Медовий Спас»

03.08.2022 / 17:15
У Києво-Печерській лаврі УПЦ 13 серпня відкриється виставка-ярмарок «Медовий Спас»
Источник: Центр інформації УПЦ
Режим роботи виставки: з 9.00 до 19.00 години

У Києво-Печерській лаврі з 13 по 21 серпня проходитиме православна виставка-ярмарок «Медовий Спас».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на lavra.ua, намети розмістяться на вулиці, що веде до Дальніх печер (територія нижньої Лаври).

На виставці можна придбати ікони та богослужбове начиння, книги для православного читача, у тому числі і дитячу літературу, православні фільми, мультфільми та піснеспіви, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав'яні чаї та інше.

Також можна замовити поминання про здоров'я та про упокій у храмах та монастирях - учасників заходу.

Режим роботи виставки: з 9.00 до 19.00 години. Вхід вільний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Києво-Печерська лавра, ярмарок
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