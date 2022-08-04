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У Кременчуці УПЦ передали гуманітарну допомогу до зони бойових дій

04.08.2022 / 12:45
У Кременчуці УПЦ передали гуманітарну допомогу до зони бойових дій
Источник: Центр інформації УПЦ
Гуманітарну допомогу зібрали парафіяни кременчуцьких храмів на честь Іоанна Воїна, Святої Трійці та волонтери

У Кременчуці волонтери Української Православної Церкви передали до зони бойових дій медикаменти, продукти та засоби гігієни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Кременчуцької єпархії, військовим доставили медикаменти та польовий душ, а мешканцям прифронтових районів – продукти та ліки.

Гуманітарну допомогу зібрали парафіяни кременчуцьких храмів на честь Іоанна Воїна, Святої Трійці та волонтери.

Військовим передали гемостатичні бинти, одноразові польові душі, медикаменти та продукти, а мешканці прифронтових сіл отримали ліки та продукти. Куратор із сортування та логістики допомоги біженцям та воїнам настоятель храму УПЦ на честь Іоанна Воїна протоієрей Костянтин Маслов поділився, що волонтери також відправили 30 літрів олії, 10 ящиків печива, макарони, крупи, хліб та інші продукти.

Священник подякував усім небайдужим людям, які збирають і передають допомогу переселенцям, військовим та постраждалим внаслідок бойових дій, і нагадав, що збирання допомоги відбувається на постійній основі, а «маленької допомоги не буває».

«Навіть якщо це пачка крупи чи мівіни чи 10 грн. - Це вже багато і важливо! Це вже хтось не залишиться голодним! – наголосив священик.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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