Мешканці Чернігова розповіли, як рятувалися від обстрілів у Троїцькому соборі

Жителі Чернігова на початку війни знайшли прихисток у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм «Церква допомагає», людей розміщали на території собору у підвальних приміщенях, які переобладнали під бомбосховища.

«Почали обстрілювати село. За 200 метрів від нашого будинку вбило сусіда та сусідку. У наш дім, слава Богу, не влучили, мабуть Господь захистив і Мати Божа вберегла нас. Дорога привела нас до Свято-Троїцького кафедрального собору. З 28 лютого тут приймали усіх, хто шукав прихистку. Ми там і залишилися. А біженців з кожним днем ставало все більше. Бо тут було безпечно, годували, була вода і світло. Бо коли було бомбардування ніде нічого не купиш. Потім, коли людей стало вже дуже багато, почали і в училищі розселяти, де раніше жили студенти. У соборі щодня служили, читали акафісти нашим чернігівським святим: святителю Феодосію та преподобному Лаврентію», - поділився житель Чернігова Дмитро.

Охоронець Свято-Троїцького собору Юрій розповів, як у соборі розміщали жителів міста.

«Мешкало у нас тоді більше ніж 600 людей. Студенти училища поступово роз’їхалися, і біженці спали у келіях, в усипальниці, у самому соборі. В основному до нас приходили сім’ї, у яких було пошкоджене житло. Спочатку годували двічі на день, потім — дорослих раз на день і тільки дітей двічі. У нас жили 30 діток з дитячого будинку, яких згодом перевезли до Львова», - згадує Юрій.

На початку першої седмиці Великого посту на територію собору залетіла міна. Як розповідає секретар Чернігівської єпархії протоієрей Ігор Пидан, вона впала біля просфорні — і досі там є вирва від вибуху. У будівлях повилітали шибки, один уламок залетів у собор, однак жодна людина не постраждала, нікого навіть не зачепило. «Ми пробули на території собору приблизно 40 днів. Деякі люди і потім там ще залишалися, ми поїхали одними з перших, бо у нас було куди. Хоч світла не було, але була своя грубка. По воду приїжджали до храму. Як до себе додому їздили. Дякувати Богу, живі залишилися», — говорить Дмитро.

На початку травня співробітники Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань відправили до Чернігова 18 тонн благодійної допомоги. Потім #Місія_Милосердя ще декілька разів привозила продукти й одяг людям, які врятувалися від бомб у Свято-Троїцькому кафедральному соборі та усім чернігівцям, постраждалим від війни.