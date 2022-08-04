Войти | Зарегистрироваться
12:03

пятница,
05 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Черкащині церковна громада підтвердила вірність УПЦ

04.08.2022 / 13:25
На Черкащині церковна громада підтвердила вірність УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
У Свято-Іоаннівському храмі 3 серпня відбулися збори релігійної громади

На Черкащині церковна громада на честь Іоанна Хрестителя села Хутора одноголосно підтвердила бажання бути в Українській Православній Церкві.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на cherkasy.church.ua, 31 липня представники ПЦУ під час недільного богослужіння влаштували провокацію у храмі на честь Іоанна Хрестителя та анонсували у сільському Будинку культури збори територіальної громади, щоб незаконно перевести релігійну громаду храму УПЦ до ПЦУ.

У Свято-Іоаннівському храмі 3 серпня відбулися збори релігійної громади.

На засіданні Зборів парафіяни одностайно висловили щире і беззастережне бажання не змінювати юрисдикцію і залишитися вірними канонічній Українській Православній Церкві під омофором Блаженнішого Митрополита Онуфрія, а також відкинути будь-які рейдерські посягання. Питання було проголосоване одноголосно.

«Прихожани храму на честь Іоанна Хрестителя с.Хутора Черкаської єпархії УПЦ, одноголосно підтвердили бажання бути в канонічній Церкві у підпорядкуванні Предстоятелю Української Православної Церкви Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію та у канонічній та організаційній підпорядкованості керуючому Черкаською єпархією митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію у складі Черкаської єпархії УПЦ », – прокоментував волевиявлення релігійної громади благочинний Черкаського округу протоієрей Сергій Чумак.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.