На Черкащині церковна громада підтвердила вірність УПЦ

На Черкащині церковна громада на честь Іоанна Хрестителя села Хутора одноголосно підтвердила бажання бути в Українській Православній Церкві.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на cherkasy.church.ua, 31 липня представники ПЦУ під час недільного богослужіння влаштували провокацію у храмі на честь Іоанна Хрестителя та анонсували у сільському Будинку культури збори територіальної громади, щоб незаконно перевести релігійну громаду храму УПЦ до ПЦУ.

У Свято-Іоаннівському храмі 3 серпня відбулися збори релігійної громади.

На засіданні Зборів парафіяни одностайно висловили щире і беззастережне бажання не змінювати юрисдикцію і залишитися вірними канонічній Українській Православній Церкві під омофором Блаженнішого Митрополита Онуфрія, а також відкинути будь-які рейдерські посягання. Питання було проголосоване одноголосно.

«Прихожани храму на честь Іоанна Хрестителя с.Хутора Черкаської єпархії УПЦ, одноголосно підтвердили бажання бути в канонічній Церкві у підпорядкуванні Предстоятелю Української Православної Церкви Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію та у канонічній та організаційній підпорядкованості керуючому Черкаською єпархією митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію у складі Черкаської єпархії УПЦ », – прокоментував волевиявлення релігійної громади благочинний Черкаського округу протоієрей Сергій Чумак.