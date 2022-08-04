Священник УПЦ розповів, для чого служиться панахида

Панахида – особливе заупокійне богослужіння, молитва за померлого.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Певною мірою, це скорочення богослужбового парастасу або уставного заупокійного богослужіння. На панахиді звершується молитва, піснеспіви, які тематично за текстом відповідають словам відспівування людини, чину поховання, яке звершується над померлим», - пояснив отець Сергій.

Священник розповів, які молитви звершуються під час панахиди.

«Це молитва: «Упокій, Господи, душу померлого раба Твого». Один із письменників свого часу сказав дивовижну річ. На питання, що таке пекло, він каже: «Напевно, це той момент, коли я можу сказати собі – пізно. Міг виправитися, але вже пізно. Міг зробити по-іншому, але вже пізно. Міг вибачитися, але вже пізно». Це «пізно» тяжить над душею людини настільки, що ми, живі, повинні волати до Бога: «Упокій Господи, дай, Господи, спокій тій душі, яка покинула цей світ».

Іншою важливою заупокійною молитвою, що звершується на панахиді, протоієрей Сергій Ющик називає прохання «Милості Божої, Царства Небесного, і залишення гріхів, у Христа Безсмертного Царя Небесного просимо».

«Під час панахиди звершуються піснеспіви, у яких йдеться про Вічне життя, про скорботу і смерть, і два прохання – милості Божої та спокою для душі померлого» – підсумував протоієрей Сергій Ющик.