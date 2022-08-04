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На Миколаївщині УПЦ передали допомогу біженцям, дітям та притулкам для тварин

04.08.2022 / 16:45
На Миколаївщині УПЦ передали допомогу біженцям, дітям та притулкам для тварин
Источник: Центр інформації УПЦ
Біженцям передали продуктові набори

У Вознесенській єпархії Української Православної Церкви передали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з поссиланням на прес-службу єпархії, допомогу зібрали духовенство та віряни Свято-Вознесенського кафедрального собору міста Вознесенськ разом з фондом Johanniter Social.

Біженцям передали продуктові набори.

Також була надана допомога притулкам для тварин.

Для підтримки дітей у єпархії відбувся православний скаутський збір-похід «Громові скелі – 2022».

Православні скаути з храмів великомучениці Варвари, святителя Миколая та Покрови Пресвятої Богородиці молились за мир в Україні та за українських воїнів котрі боронять наші землі від загарбників. Скаутську програму проводили на узбережжі Південного Бугу.

Як повідомлялося раніше, у Кременчуці волонтери Української Православної Церкви передали до зони бойових дій медикаменти, продукти та засоби гігієни.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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