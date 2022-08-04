Юрист розповів про кримінальну відповідальність організаторів незаконних переходів із УПЦ до ПЦУ

Юрист Олександр Красовицький пояснив, які статті Кримінального кодексу України порушують організатори зборів територіальних громад, на яких мешканці голосують за незаконне переведення приходів УПЦ до ПЦУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на сторінку юриста у YouТube, на прикладі незаконного переведення Успенської церкви УПЦ у ПЦУ у місті Сквира Білоцерківської єпархії Олександр Красовицький розповів, під які статті підпадають дії чиновників, які влаштували збори у музичній школі та скликали на них місцевих жителів, які не є парафіянами храму.

«З погляду законодавства України такі дії не лише незаконні, а й підпадають під певні статті УК України», – заявив юрист. Він розповів, яким має бути порядок законної зміни церковної юрисдикції.

У Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» у статті 8 йдеться (абзац 2): «Членство у релігійній громаді ґрунтується на засадах вільного волевиявлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади. Релігійна громада на свій розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади в порядку, встановленому її статутом (положенням)».

Юрист пояснив: це означає, що для того, щоб вважатися членом релігійної організації, треба виконувати вимоги цієї організації, а якщо людина приходить у храм раз на рік святити паски, то вона не може вважатися членом приходу.

В абзаці 4 статті 8 йдеться: «Рішення про зміну підпорядкованості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту приймається не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до статуту (положення) релігійної громади».

Красовицький процитував Статут Успенського храму УПЦ у Сквирі, де в частині 9 сказано: «Приходські збори збираються з православних віруючих, які досягли 18-річного віку, визнають обов'язковість Статуту УПЦ, регулярно відвідують богослужіння та сповідь, перебувають у канонічному послуху настоятелю забороною та церковним судом, що перешкоджає повноцінній участі у богослужбовому житті». Щодо зборів приходу, то в Статуті йдеться так: «парафіяльні збори збираються настоятелем, парафіяльною радою або з благословення архієрея благочинним не рідше одного разу на рік».

Юрист підкреслив, що збори у будинках культури та інших місцях загальногромадянського користування, які скликаються чиновниками та не передбачені Статутом УПЦ, суперечать статті 8 законодавства України. Єдиний законний шлях, за словами правознавця, – коли збори скликають настоятель чи парафіяльна рада.

Красовицький прокоментував також внесення змін до Статуту релігійної громади.

У частині 38 Статуту сказано: «Зміни та доповнення цього статуту, а також виправлення та доповнення до Договору про використання приміщень можуть бути прийняті приходом лише з благословення єпархіального архієрея».

Це означає, за словами юриста, що для того, щоб парафія перейшла під юрисдикцію, наприклад, ПЦУ, потрібно внести зміни до Статуту, і ці зміни вимагають згоди та схвалення єпархіального архієрея, якого, звичайно, немає у чиновників, які влаштовують збори про «перехід» храмів із УПЦ до ПЦУ.