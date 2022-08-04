У єпархіях УПЦ відспівали загиблих українських воїнів

Священнослужителі Української Православної Церкви відспівали трьох воїнів ЗСУ, які загинули, захищаючи нашу Батьківщину від російського вторгнення.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним загиблих та закликали молитися за упокій душ спочилих Захисників.

На Полтавщині 1 серпня звершили чин відспівування 24-річного воїна ЗСУ Сергія Лукаша.

«Сергій пішов захищати Україну на початку війни – 5 березня. В боях за Батьківщину отримав осколкові поранення обох ніг, плеча та контузію. Після реабілітації мав змогу залишитися вдома, але не вагаючись, вирішив повернутися до фронтових побратимів», – йдеться у повідомленні єпархіальної пресслужби.

Загинув воїн Сергій, захищаючи нашу Вітчизну від російської агресії у Донецькій області.

Поховали Захисника у селищі Велика Багачка.

У Володимир-Волинській єпархії 2 серпня провели в останню дорогу полеглого Захисника України Івана Шишка.Чин відспівування загиблого воїна Іоанна у храмі на честь Різдва Божої Матері села Здомишель очолив благочинний Ратнівського округу протоієрей Анатолій Гурський.

Після заупокійного богослужіння отець благочинний висловив щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя та закликав усіх до молитви за спочилого.

Цього ж дня у місті Верхівцево Дніпропетровської області священники Кам’янської єпархії відспівали полеглого Захисника України Олександра Заботіна.

Чин похорону звершив благочинний Верхівцевського округу протоієрей Володимир Хілевич.

Духовенство та миряни Кам’янської єпархії висловлюють співчуття рідним та близьким спочилого воїна.

Вічна пам’ять полеглим Захисникам!