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Києво-Печерська лавра УПЦ запрошує на навчання мистецтву та церковному дзвону

31.07.2022 / 20:30
Києво-Печерська лавра УПЦ запрошує на навчання мистецтву та церковному дзвону
Источник: Центр інформації УПЦ
Школа церковного дзвону приймає всіх бажаючих без вікових обмежень, заняття проводитимуться двічі на тиждень у вечірній час

У Києво-Печерській Лаврі оголосили набір на курси при недільній школі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на lavra.ua, до дитячої художньої школи з 6 серпня приймаються діти віком від 5 до 12 років на навчання основам малюнка, живопису та композиції.

Заняття буде проходити в суботу та неділю з 12.00 до 15.00.

Школа церковного дзвону приймає всіх бажаючих без вікових обмежень, заняття проводитимуться двічі на тиждень у вечірній час.

Записатись можна через Вайбер за номером 093 755 20 09.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Києво-Печерська лавра
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