Києво-Печерська лавра УПЦ запрошує на навчання мистецтву та церковному дзвону

У Києво-Печерській Лаврі оголосили набір на курси при недільній школі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на lavra.ua, до дитячої художньої школи з 6 серпня приймаються діти віком від 5 до 12 років на навчання основам малюнка, живопису та композиції.

Заняття буде проходити в суботу та неділю з 12.00 до 15.00.

Школа церковного дзвону приймає всіх бажаючих без вікових обмежень, заняття проводитимуться двічі на тиждень у вечірній час.

Записатись можна через Вайбер за номером 093 755 20 09.