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Предстоятель УПЦ пояснив, чому важливо берегти чистоту православної віри

31.07.2022 / 22:15
Предстоятель УПЦ пояснив, чому важливо берегти чистоту православної віри
Источник: Центр інформації УПЦ
Коли людина має правильне уявлення про Бога, то це сприяє її напоумленню, покаянню у гріховних вчинках та виправленню її життя

Збереження чистоти віри дає людині шанс стати святою.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

«Коли слухаємо, хоч би й коротко, про те, чим займалися Вселенські Собори, то у нас постає питання: навіщо люди так завзято, мужньо, жорстко боролися проти єресей?», – зазначив Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрій розповів, що у часи Вселенських Соборів святі отці захищали Церкву від різних хибних учень, які виникали з приводу богословських питань. «До прикладу, було питання про те, скільки воль у Христі. Сьогодні це нікого не цікавить», – зауважив він.

«Такий стан сучасних людей не є зразковим, адже людина створена для того, щоб бути учасником таїнства Божественної любові, а для цього їй необхідно правильно вести себе по відношенню до Бога, виконувати Його заповіді. Для того ж, щоб розуміти Божі заповіді, людина повинна мати правильне уявлення про Бога», – пояснив Блаженніший владика.

Архіпастир зазначив, що коли людина має правильне уявлення про Бога, то це сприяє її напоумленню, покаянню у гріховних вчинках та виправленню її життя. «З цієї причини збереження чистоти віри дає людині шанс стати святою», – додав він.

«Нехай Господь допомагає зберігати чистоту Святої Православної віри, щоб ми могли вмістити в собі дар вічного життя і блаженства, яке Господь приготував для всіх нас на Небі», – побажав Митрополит Онуфрій.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрій
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