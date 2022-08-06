Предстоятель УПЦ розповів, чому важливо просити Богородицю про допомогу

Якщо людина звертається до Богородиці з благанням про допомогу, то завжди отримує її.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«Кожна душа людська є обителлю для Духа Святого - це священний град Бога Вишнього. Дуже часто нашу душу оточують лукаві демони, злі люди нас турбують і заставляють робити те, що не можна робити, страсті повстають проти нас. І в такі важкі часи, коли людина відчуває у душі своїй тісноту і немає в неї до кого звернутися, від кого отримати допомогу, потрібно пам’ятати, що є Пресвята Діва Марія», - сказав Предстоятель УПЦ.

Блаженніший нагадав, що коли людина звертається з щирою молитвою до Матері Божої, то Вона завжди приходить на допомогу і захищає людину від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих.

«Просимо Матір Божу перед Її Почаївською іконою захистити нашу землю від війни, від того, що проливається кров на нашій землі, щоб Вона сохранила нас від усякого ворога супостата, щоб не посягав ніхто на наш народ, на нашу землю, щоб могли жити в духовній свободі, прославляючи Бога своїм життям, своїми устами, своєю душею, своїм розумом, щоб благословення Боже було над нами і щоб воно допомагало нам, укріпляло на шляху нашого земного мандрування», - додав архіпастир.

Митрополит Онуфрій зазначив, що за час життєвого шляху людина складає безліч іспитів, щоб потрапити у вічність, і побажав, щоб Божа Матір допомогла кожному християнину в цьому.

«Щоб ми у цих випробуваннях, скорботах, тіснотах не загубили своєї людяності, не загубили своєї любові до Бога і до ближнього. Якщо будемо намагатися це зберігати в собі, то Боже благословення буде нас укріпляти і благополучно все пройдемо, що б не сталося на нашому шляху, і досягнемо того вічного життя, заради якого Бог створив нас», - підсумував Предстоятель УПЦ.