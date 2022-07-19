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В УПЦ пояснили, чому існує багато ікон Богородиці

18.07.2022 / 14:30
В УПЦ пояснили, чому існує багато ікон Богородиці
Источник: Центр інформації УПЦ
Той факт, що в церковній традиції існує безліч ікон Богородиці говорить про різні Її явлення людському роду

У Православ'ї шанується безліч різних образів Божої Матері, кожна ікона пов'язана з тим чи іншим Її явлення людському роду.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на портал «Православне життя», про це розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф.

«Богородиця, справді, лише одна, і коли ми молимося перед тією чи іншою іконою – ми молимося одній-єдиній Діві Марії. Адже молячись перед Її іконою, ми говоримо: «Пресвята Богородиці, спаси нас», а не «ікона Богородиці, спаси нас». Спасає нас не ікона, не матерія, а Та, чиє зображення на ній», - наголосив Андрій Музольф.

Він пояснив, що той факт, що в церковній традиції існує безліч ікон Богородиці говорить про різні Її явлення людському роду.

«Залежно від того, в яких умовах і як Преблагословенна Діва Марія являлася людині, подібні нюанси відображені і на Її іконах. Саме тому ікони Божої Матері звуться «Почаївська», «Володимирська» тощо. Однак, вважати, при цьому, що якась ікона Богородиці «краща», «сильніша» чи «святіша» за інших – це вже блюзнірство і до певної міри язичництво, бо святість ікони залежить не від самого зображення, а від того, кого на ньому зображено», - сказав викладач Київської духовної академії.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Богородиця
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