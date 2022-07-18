Соціальний відділ УПЦ передав гуманітарний вантаж жителям Харківщини

«Місія Милосердя» Соціального відділу Української Православної Церкви прийшла на допомогу харків’янам, які потерпають від обстрілів, та біженцям, що втратили своє житло.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм канал «Церква допомагає», Синодальний соціально-гуманітарний відділ УПЦ та фонд Блаженнішого Митрополита Онуфрія «Мир Вам» на прохання Харківської єпархії сплатили 100 тис. грн. за придбання продуктів для постраждалих від воєнних дій.

«Місто Харків та окремі райони області, такі як Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський зараз перебувають під постійними обстрілами. Щоночі стріляють з важкого озброєння, а вдень — із реактивних систем залпового вогню. Практично кожні півгодини лунає сигнал тривоги. Але при цьому центральні райони та частина інших продовжують жити як і раніше: курсує міський транспорт, частково працюють магазини. Водночас відкрито храми, в яких не згасають лампади і відбуваються богослужіння, церковні громади готові дати притулок людям, які залишилися без житла», — розповідають у Харківській єпархії.

Гуманітарну допомогу передадуть харків’янам, які живуть у районах Салтівка, Даниловка, Циркуни, Горизонт, що потерпають від обстрілів.