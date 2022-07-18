Войти | Зарегистрироваться
23:58

понедельник,
18 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Соціальний відділ УПЦ передав гуманітарний вантаж жителям Харківщини

18.07.2022 / 13:20
Соціальний відділ УПЦ передав гуманітарний вантаж жителям Харківщини
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманітарну допомогу передадуть харків’янам, які живуть у районах Салтівка, Даниловка, Циркуни, Горизонт, що потерпають від обстрілів

«Місія Милосердя» Соціального відділу Української Православної Церкви прийшла на допомогу харків’янам, які потерпають від обстрілів, та біженцям, що втратили своє житло.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм канал «Церква допомагає», Синодальний соціально-гуманітарний відділ УПЦ та фонд Блаженнішого Митрополита Онуфрія «Мир Вам» на прохання Харківської єпархії сплатили 100 тис. грн. за придбання продуктів для постраждалих від воєнних дій.

«Місто Харків та окремі райони області, такі як Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський зараз перебувають під постійними обстрілами. Щоночі стріляють з важкого озброєння, а вдень — із реактивних систем залпового вогню. Практично кожні півгодини лунає сигнал тривоги. Але при цьому центральні райони та частина інших продовжують жити як і раніше: курсує міський транспорт, частково працюють магазини. Водночас відкрито храми, в яких не згасають лампади і відбуваються богослужіння, церковні громади готові дати притулок людям, які залишилися без житла», — розповідають у Харківській єпархії.

Гуманітарну допомогу передадуть харків’янам, які живуть у районах Салтівка, Даниловка, Циркуни, Горизонт, що потерпають від обстрілів.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 июля
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.