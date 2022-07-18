На Одещині священники УПЦ привозять продукти Нацгвардії

На Одещині ченці Покровського скиту Української Православної Церкви у селі Маринівка привозять продукти для військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, щодня двічі на день насельники привозять військовим гарячу їжу, яку готують на монастирській кухні із продуктів власного підсобного господарства.

Зазначається, що гарячу їжу привозять на додачу до того раціону, який бійці одержують у частині.

Також після Петрового посту скитоначальник архімандрит Мелетій влаштував військовим розговіння.

Братія надає військовослужбовцям також іншу допомогу.

Командування та службовці військової частини дякують ченцям та особисто наміснику обителі.

Як повідомлялося раніше, у день пам'яті ікони Божої Матері «Касперівська», архієреї та священики Української Православної Церкви звершили хресну ходу навколо Одеси. Митрополит Агафангел та священнослужителі робили зупинки біля монастирів, храмів, каплиць та поклонних хрестів у різних районах Одеси, осіняючи місто та його мешканців Касперівською іконою та окроплюючи освяченою водою.