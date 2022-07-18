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На Закарпатті у монастирі УПЦ освятили новий престол

18.07.2022 / 12:50
На Закарпатті у монастирі УПЦ освятили новий престол
Источник: Центр інформації УПЦ
Після освячення у храмі було відслужено Божественну літургію

На Закарпатті у Мукачеві у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Миколаївського жіночого монастиря Української Православної Церкви освятили новий престол.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на m-church.org.ua, чин освячення звершили митрополит Мукачевський і Ужгородський Феодор та митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

Після освячення у храмі було відслужено Божественну літургію.
.
Архієреї, духовенство та віруючі пройшли хресною ходою.

Митрополит Феодор привітав настоятельку обителі ігуменю Іларію та сестер із освяченням храму і закликав на всіх, хто зібрався, Боже благословення.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті в селі Угля-Груники митрополит Хустський і Виноградівський Марк освятив новий храм Української Православної Церкви на честь 40 мучеників Севастійських.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Мукачівська єпархія
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