На Закарпатті у монастирі УПЦ освятили новий престол

На Закарпатті у Мукачеві у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Миколаївського жіночого монастиря Української Православної Церкви освятили новий престол.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на m-church.org.ua, чин освячення звершили митрополит Мукачевський і Ужгородський Феодор та митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

Після освячення у храмі було відслужено Божественну літургію.

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Архієреї, духовенство та віруючі пройшли хресною ходою.

Митрополит Феодор привітав настоятельку обителі ігуменю Іларію та сестер із освяченням храму і закликав на всіх, хто зібрався, Боже благословення.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті в селі Угля-Груники митрополит Хустський і Виноградівський Марк освятив новий храм Української Православної Церкви на честь 40 мучеників Севастійських.