Умєров назвав кількість відстрочок, які українці оформили через застосунок "Резерв+"

"Це не просто цифра - це наш спільний успіх у напрямі прозорості, економії часу та скорочення обсягів бюрократії. Це правильні й потрібні кроки, які відповідають реальним запитам громадян", - написав він у фейсбуці.

Міністр нагадав, що на сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

"Уже незабаром послуга стане доступною в застосунку й для багатодітних батьків. Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну й прозору систему військового обліку для всіх", - додав Умєров.