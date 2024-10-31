Вони не ефективно виконують свою роботу: Нардеп пропонує розформувати ТЦК та СП

Про це він заявив в ефірі "Новини.Live", передають Українські Новини.

"ТЦК та СП треба розформувати і давно, вони не ефективно виконують свою роботу, вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика. Тільки через те, що це нелюдське ставлення, ненормально поступати так", – сказав він.

За словами Камельчука, треба визнати, що ТЦК не справилися з задачею мобілізації.

Депутат заявив, що керівник ТЦК у Львівській області є порушником закону.

"Мої спроби двічі перевірити фізичний стан людей, які знаходилися закритими без відповідних на це санкцій на території Львівського ТЦК закінчувалося тим, що мені казали: "Ти ніхто, закон ніякий, і йди звідси, ми не будемо нічого виконувати", – розповів Камельчук.