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Николай Тищенко: Выборы на 87-м округе – это урок для «местных князьков»

02.04.2021 / 13:41
На 87-й округ, в Ивано-Франковскую область, прибыл десант справедливости из депутатов «Слуги народа» – Николай Тищенко, Артем Дмитрук и Юрий Камельчук. Об этом пишет блогер Анастасия Азарова у себя на Фейсбуке.

«Нардепы воюют за каждый голос своего кандидата Василия Вирастюка. Они вскрыли фальсификации и написали заявление на "членкыню ОИК Иванну Бабий", которая промышляет подтасовкой голосов. Кстати, дама трудится по квоте «Европейской солидарности», и там всё как по классике: «Жму руку, обнимаю. Фальсифицирую», – пишет Азарова.

К своему заявлению Тищенко, Дмитрук и Камельчук, в качестве доказательств махинаций, добавили стрим, на котором четко видно, как «последовательница Петра говорит на камеру, что за Шевченко 385 голосов, а на самом деле там не хватало100 голосов. Подобное и на другом участке № 261027, что в Яремче, – дорисовали Шевченко 99 голосов», рассказывает блогер.

Она указывает на то, что «подобный беспредел происходит и на участке округа № 261030. Дело Бабий идёт в массы. Дамочке грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Может, сядет, так и всей «Европейской солидарности» будет наука».

Журналисты издания Новости Украины – From-UA связались с Николаем Тищенко. Он рассказал, как вскрыл этот беспредел: «Меня тут уже обвиняют в срыве подсчета. Единственно в чем я виноват, так это в противодействии фальсификаций. Тут, в Надворной, будет власть Закона. И пусть это станет уроком для всех "местных князьков", независимо, какой олигарх им покровительствует».

выборы, Тищенко, Вирастюк, Дмитрук, Камельчук
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