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Выборы на Франковщине: подсчет голосов завершили, Вирастюк обошел Шевченко

05.04.2021 / 10:46
В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.

Таковы данные ЦИК, сообщает движение ЧЕСНО

По данным наблюдателей, в результате Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

При этом "клоны" Шевченко получили 499 голосов.

Результаты выборов на 5 участках, где побеждал в основном Шевченко, отменили. По сообщениям наблюдателей, исчезли около 500 бюллетеней, согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

В свою очередь Александр Шевченко не планирует сдаваться и готовит судебные иски.

Напомним: в воскресенье, 28 марта, в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.

После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.

Источник

выборы, Шевченко, Ивано-Франковск, Вирастюк
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