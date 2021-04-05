В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

Об этом заявил Рубан в эфире телеканала "Украина 24", информирует Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен".

Рубан добавил, что в большинстве офисов - как государственных, так и частных - нарушается карантин.

По его словам, в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним: в Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случая коронавируса, умерло 50 больных.

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

19 марта Киев оказался в "красной" зоне.

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