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В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

05.04.2021 / 10:15
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.

Об этом заявил Рубан в эфире телеканала "Украина 24", информирует Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен".

Рубан добавил, что в большинстве офисов - как государственных, так и частных - нарушается карантин.

По его словам, в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним: в Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случая коронавируса, умерло 50 больных.

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

19 марта Киев оказался в "красной" зоне.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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