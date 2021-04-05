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Шевченко, проигравший Вирастюку, будет судиться из-за пересчета голосов

05.04.2021 / 11:17
В округе №87 в Ивано-Франковской области кандидат в народные депутаты Василий Вирастюк победил на довыборах в ВР, однако его конкурент Александр Шевченко не планирует сдаваться и готовит судебные иски.

Об этом сообщил Шевченко в Facebook

После пересчета голосов на нескольких участках 87-го округа на сайте ЦИК появились результаты подсчета 100% обработанных участковых протоколов – Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко - 29,69% голосов избирателей. Разрыв между ними составил 749 голосов.

При этом Шевченко рассказал, что Окружной административный суд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении иска к Надвирнянской ОИК. Суд решил, что пересчет голосов на участке №261029 (Микуличин) является законным.

Прямая речь Шевченко: "Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается. Впереди еще два десятка участков".

Напомним: на шести избирательных участках в округе №87 были зафиксированы нарушения голосования и несоответствия в данных.

На 5 участках округа №87 голосование признали недействительным.

Источник

выборы, Шевченко, Вирастюк
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