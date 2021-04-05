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Над организацией встречи Зеленского и Байдена активно работают – Маркарова

05.04.2021 / 11:48
Украинские дипломаты и представители Офиса президента работают над организацией встречи президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же приглашения для американских чиновников и, безусловно, президента (Соединенных Штатов - ред.) посетить Украину".

Маркарова объяснила, что организацию личных встреч высокопоставленных чиновников пока затрудняет пандемия.

По ее словам, визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с Covid-19.

Напомним: 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским — он обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Разговор длился около 50 минут.

Джо Байден неоднократно посещал Украину когда занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Источник

Байден, Зеленский, Маркарова
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