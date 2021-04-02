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Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ

02.04.2021 / 13:31
Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Юрий Решетников отметил, что «количество обращений о проблемах в государственно-конфессиональных отношениях уже превышает 1 миллион», но их позиция игнорируется

равительство продолжает в отношении Церкви антиконституционную политику предыдущей власти, игнорируя миллионы верующих Украинской Православной Церкви - граждан Украины.

 Об этом заявил религиозный эксперт, экс-глава Госкомрелигий Юрий Решетников на пресс-конференции в «Украинских Новостях», сообщает Центр информации УПЦ.

«Грубое вмешательство государства в дела Церкви - противоправное, с нарушением Конституции Украины, с нарушением международных актов, признанных нашим государством…В 2019 году 73% граждан совершенно четко выразили свое отношение, приговор и несогласие в том числе в сфере государственно-конфессиональных отношений. Но мы видим продолжение той политики», - отметил Юрий Решетников.

Эксперт подчеркнул, что правительство Зеленского продолжает в отношении Церкви антиконституционную политику предшественников и ничего не делает для решения созданной при Порошенко церковной проблемы.

Юрий Решетников отметил, что «количество обращений о проблемах в государственно-конфессиональных отношениях уже превышает 1 миллион», но их позиция игнорируется.

«Мы вынуждены говорить, что со стороны уже нынешней власти не было сделано оценки и исправления тех проблем, которые были заложены властью предыдущей. Придя к власти на фоне критики действий предыдущей, эта власть не смогла исправить ошибки», - сказал религиозный эксперт.

 По его мнению, одним из необходимых решений, которое может исправить ситуацию, это решение Конституционного суда Украины об отмене антицерковных законов, однако сейчас в стране «коллапс Конституционного суда, нет и действий Верховной Рады».

«Ни одна из 13 тыс религиозных организаций из состава УПЦ не может внести изменения в устав, легализовать смену настоятеля своего храма, только потому, что в 2017 году кому-то в Раде захотелось переименовать крупнейшее религиозное объединение страны», - напомнил Юрий Решетников.

 Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви, пострадавшие от рейдерских захватов, 1 апреля передали в Офис Президента Украины более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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