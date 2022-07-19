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У Сумах УПЦ зібрали продукти та медикаменти військовим ЗСУ

18.07.2022 / 15:15
У Сумах УПЦ зібрали продукти та медикаменти військовим ЗСУ
Источник: Центр информации УПЦ
За кожним богослужінням звершуються особливі молитви за військовослужбовців Збройних Сил України та мирних мешканців Сумщини

У Сумах священники Української Православної Церкви та волонтери передали продукти та медикаменти захисникам України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Сумської єпархії, гуманітарну допомогу передав голова єпархіального Центру реабілітації постраждалих від воєнних дій на території України протоієрей Олександр Петренко.

Волонтери зібрали та переправили у військову частину продукти харчування тривалого зберігання, медикаменти та предмети першої необхідності. Частину гуманітарного вантажу відправили в села Бітіца, Пушкарівка, Зелений Гай Сумського району, які постраждали від обстрілу навесні цього року.

Як повідомлялося раніше, у Сумській єпархії за кожним богослужінням звершуються особливі молитви за військовослужбовців Збройних Сил України та мирних мешканців Сумщини.

Митрополит Євлогій передав військовому гарнізону гуманітарний вантаж, зібраний на пожертвування віруючих Сумської єпархії — продукти харчування, предмети першої потреби та воду.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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