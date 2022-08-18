Найдорожче для людини - побачити Бога: 20 цитат Предстоятеля УПЦ про Церкву, любов і святість

Українська Православна Церква 17 серпня відзначає 8-річчя інтронізації Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів.

13 серпня 2014 Митрополит Онуфрій став 122 Київським Митрополитом.

Інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року. Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей Митрополита Онуфрія, у яких розкриваються духовні істини віри, добра і любові до Бога.

«Завдання Церкви – не в тому, щоб досягнути економічних чи соціальних благ, а в тому щоб привести людину до Христа, до спасіння».

«Людство має стати кращим, але це робиться єдиним шляхом — коли намагатися стати кращим буде кожен із нас».

«Людина може не вчити нікого, але якщо вона житиме благочестиво, якщо вона буде любити Бога і ближнього, то її життя, її вчинки, її діла будуть найсильнішим засобом проповіді про Христа. Тому кожна людина у свою міру є апостолом і має бути апостолом, щоб сповіщати світ про красу Божественного життя

«Кожна душа людська є обителлю для Духа Святого - це священний град Бога Вишнього».

«Бог дає людині таланти не для того, щоб вона пишалася, а для того, щоб використовувала їх для прояву любові до Бога і до ближнього».

«Коли людина страждає за Бога, то вона так проявляє свою любов до Господа. Таку людину Бог наповнює Своєю Дивною Божественною благодаттю, силою, яка втішає в скорботах, хворобах, яка допомагає нам жити достойно на землі».

«Гинуть мирні люди, які загалом ні в чому не винні – це найбільша скорбота, яка сьогодні гнітить не лише мене, а й усіх вас. Ми молимося, щоб Господь напоумив тих, хто нападає, щоб Господь напоумив їх, бо війна не є тим, що благословляє Бог».

«Святі нічим не відрізнялися від нас, крім того, що вони мали велику любов до Бога, свого Творця і любили свого ближнього, як самого себе».

«Якщо будемо зберігати у собі любов до Бога і ближнього, то Боже благословення буде нас укріпляти, все пройдемо, що б не сталося у житті».

«Найдорожче для людини – це побачити Бога, зрозуміти Господа, зрозуміти Його Божественну любов до нас. Це велике щастя для людини. І та людина, яка це дізнається, починає жертовно любити свого ближнього і любити свого Творця, тобто заради цієї любові жертвує своїми інтересами, помислами, бажаннями. І це найбільше благо, коли людина пізнає свого Творця».

«Потрібно любити людей, а гріхи не треба любити. Єдине, що ми маємо ненавидіти – це гріх. Не один одного – а гріх».

«Рай став доступним для кожної людини. Кожна людина має ключ до раю – цей ключ у людській руці, у його волі. Але для того, щоб стати мешканцем раю, треба звільнити себе від гріха».

«Треба з любов'ю вчити дітей духовній культурі, вчити про Бога, вчити про людей як творіння Боже, вчити, щоб вони поважали рідних та інших людей, щоб були милосердними».

«Не треба боятися віддавати себе в руки Божі, бо з Богом навіть смерть є життя, тому що Бог - Джерело життя».

«Людина, яка пам’ятає про своє призначення, усвідомлює сутність теперішнього та майбутнього життя. Це оберігає її від багатьох гріхів та допомагає йти вірним шляхом до Христа».

«У духовному житті ми не повинні шукати легких шляхів. У духовному житті треба шукати не меншого опору, а Істину. І нехай на цьому шляху може бути тяжко, але треба йти цим шляхом».

«Двері Раю зачиняються зовні і кожному доступні ключі — це смирення і покаяння».

«Коли Церква зазнає нападів, ганьби, докорів, ми повинні ще більше виявляти любов до Неї. Це час, коли ми можемо показати свою духовну мужність і справжню любов до Бога».

«Людина, яка сповнена любові до Бога, залишається вірною Богу, не зраджує Бога. Навіть тоді, коли всі відвертаються від Бога, вона не зрадить Бога. І ця людина не зрадить ближнього ніколи, не зрадить свого народу і своєї землі».