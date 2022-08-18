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В УПЦ 3 нових митрополити та 5 архієпископів

17.08.2022 / 15:59
В УПЦ 3 нових митрополити та 5 архієпископів
Источник: Центр інформації УПЦ
У сан митрополита Предстоятель возвів архієпископа Конотопського та Глухівського Романа, архієпископа Вознесенського та Первомайського Олексія та архієпископа Олександрійського та Світловодського Боголєпа

В Українській Православній Церкві три нові митрополити та п'ять архієпископів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, сьогодні, в день 8-річчя від дня інтронізації Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів, на урочистостях у Києво-Печерській лаврі троє архієреїв возведено в сан митрополита.

У сан митрополита Предстоятель возвів архієпископа Конотопського та Глухівського Романа, архієпископа Вознесенського та Первомайського Олексія та архієпископа Олександрійського та Світловодського Боголєпа.

Також в УПЦ п'ять нових архієпископів.

У сан архієпископа зведені єпископи: єпископ Хотинський Веніамін, єпископ Баришівський Віктор, єпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ладижинський Сергій та єпископ Рівненський та Острозький Пимен.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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