Войти | Зарегистрироваться
19:12

четверг,
18 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ сьогодні відзначають 8-у річницю інтронізації Митрополита Онуфрія

17.08.2022 / 15:40
В УПЦ сьогодні відзначають 8-у річницю інтронізації Митрополита Онуфрія
Источник: Центр інформації УПЦ
Блаженніший владика подякував за привітання і висловив подяку пастві за все, що відбулося протягом восьми років Предстоятельського служіння

У Києво-Печерській лаврі сьогодні віруючі Української Православної Церкви відзначають 8-ту річницю інтронізації Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви,

https://www.facebook.com/church.information.center

святкова Божественна літургія відбулася на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.

За Літургією помолилися за мир на українській землі; про звільнення від ворога. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав притулок тим, хто позбавлений будинку.

Блаженніший Митрополит Онуфрій возвів трьох єпископів УПЦ у сан архієпископів, а п'ятьох архієреїв – у сан митрополитів.

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел виголосив вітальне слово Блаженнішому Митрополиту Онуфрію від імені Священного Синоду, архієреїв, духовенства, чернецтва та всіх віруючих Української Православної Церкви.

Блаженніший владика подякував за привітання і висловив подяку пастві за все, що відбулося протягом восьми років Предстоятельського служіння.

«Все, що було зроблено за цей період доброго, – це плід наших спільних зусиль, наших спільних молитов, нашого терпіння та смирення. Я бажаю, щоб Господь був з нами і надалі, щоб наступні роки – скільки Бог визначить кожному з нас прожити – послужити, щоб вони були успішними, щоб Господь благословив нашу землю миром», - зазначив Предстоятель.

Учора, напередодні Дня інтронізації, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі звершили всеношну, яку очолив Митрополит Онуфрій.

Як відомо, 13 серпня 2014 року Собор єпископів Української Православної Церкви обрав Предстоятелем УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія. 17 серпня 2014 року у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася його урочиста інтронізація.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 августа
17 августа
16 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.