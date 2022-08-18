В УПЦ сьогодні відзначають 8-у річницю інтронізації Митрополита Онуфрія

У Києво-Печерській лаврі сьогодні віруючі Української Православної Церкви відзначають 8-ту річницю інтронізації Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви,

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святкова Божественна літургія відбулася на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.

За Літургією помолилися за мир на українській землі; про звільнення від ворога. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав притулок тим, хто позбавлений будинку.

Блаженніший Митрополит Онуфрій возвів трьох єпископів УПЦ у сан архієпископів, а п'ятьох архієреїв – у сан митрополитів.

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел виголосив вітальне слово Блаженнішому Митрополиту Онуфрію від імені Священного Синоду, архієреїв, духовенства, чернецтва та всіх віруючих Української Православної Церкви.

Блаженніший владика подякував за привітання і висловив подяку пастві за все, що відбулося протягом восьми років Предстоятельського служіння.

«Все, що було зроблено за цей період доброго, – це плід наших спільних зусиль, наших спільних молитов, нашого терпіння та смирення. Я бажаю, щоб Господь був з нами і надалі, щоб наступні роки – скільки Бог визначить кожному з нас прожити – послужити, щоб вони були успішними, щоб Господь благословив нашу землю миром», - зазначив Предстоятель.

Учора, напередодні Дня інтронізації, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі звершили всеношну, яку очолив Митрополит Онуфрій.

Як відомо, 13 серпня 2014 року Собор єпископів Української Православної Церкви обрав Предстоятелем УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія. 17 серпня 2014 року у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася його урочиста інтронізація.