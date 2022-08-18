Урочистості у Києво-Печерській лаврі: Митрополит Онуфрій 8 років Предстоятель УПЦ – репортаж

Українська Православна Церква 17 серпня святкує восьму річницю інтронізації Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, від самого ранку на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври зібралося безліч віруючих УПЦ.

«Сказали, що владика вже їде і ось-ось буде, швидше-швидше, дівчатка, йдіть сюди», - скликала своїх дітей одна з віруючих біля входу до лаври.

Близько 8-ї ранку до Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської обителі прибув Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Його обступили віруючі, бажаючи отримати архіпастирське благословення. І відразу серйозний, частково навіть суворий вираз обличчя Предстоятеля, змінився батьківською усмішкою.

«Що мене завжди захоплює у нашому владиці – це його гідність, – розповідає одна із віруючих Ольга Шилова. - Він став Предстоятелем нашої Церкви у не найпростіший для неї час. Захоплення храмів, суперечливі закони, провокації проти Церкви, погрози захоплення лаври, а тепер ось війна… Але незважаючи на всі ці труднощі та випробування, владика ніколи не поводився якось негідно. Не йшов на жодні компроміси з совістю, захищав нас, простих віруючих УПЦ і завжди відстоював чистоту православної віри. Вважаю, що нам дуже пощастило, що у нас такий Предстоятель, особливо у такий тяжкий для всіх українців час. Тому хотілося б побажати владиці многа літ, життєвих сил та Божої милості».

Вся доріжка від Троїцького надбрамного храму, до собору була вимощена квітами та свіжоскошеними літніми травами. М'ятно-запашний аромат квітів, змішуючись із запахом ладану, створював особливу святкову атмосферу.

«Мені дуже подобаються проповіді владики Онуфрія, – зауважила віруюча УПЦ Анна Глівченко. – Знаєте, є священники, які говорять красиво, вигадливо, дуже розумно, але за цими словами часто можна загубитися у сенсі проповіді. Наш владика говорить точно і просто, зрозуміти його може навіть дитина, але водночас слова його дуже мудрі та особисто мені завжди западають глибоко в душу, підтримують мене. Це як є багато різних гарних українських поетів, але Шевченко він такий один, бо відчував народ. От мені здається, владика так само тонко відчуває свою паству і завжди знає якісь слова підтримки підібрати. Бажаю йому многая літа».

Предстоятель УПЦ звернувся до своєї пастви проповіддю.

«Людина має готуватися до зустрічі з Богом, до вічного життя. І ця підготовка здійснюється за допомогою посту та молитви, коли людина очищає себе від усякої скверни плоті та духу. Так людина очищає себе від гріха, який є душевною хворобою, яка знищує людину. Гріх зовні привабливий, але, по суті, це отрута! Різної сили, але це отрута. Він отруює людину. Одна отрута вбиває людину за кілька років або днів, а інша довше діє на людину. Але все одно, гріх завдає людині смерті. А Божа благодать – це благодать життя. І благодать Божа здобувається постом і молитвою. І коли людина наповнює свою душу благодаттю Божою, то їй легко жити у будь-яких умовах, у будь-якому стані. Людина може бути багатою, може бути бідною, може бути вченою чи ні, може бути хворою чи здоровою, старою чи молодою – неважливо. Якщо людина має у собі благодать Божу, то такій людині легко жити. І жодні перепони, труднощі, проблеми життя не можуть вивести людину зі стану людського образу. Вона не втрачає людської гідності. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття та сестри, проводити своє життя в покаянні, молитві, любити один одного, терпіти один одного, прощати один одному. У цьому є зміст християнського подвигу: навчитися любити Бога і ближнього, як себе. І та людина, яка досягає цього ступеня душевної досконалості, починає ще на землі жити небесним життям», - наголосив Митрополит Онуфрій.

Цього дня десятки вірян прийшли до Києво-Печерської лаври з букетами квітів: троянди, хризантеми, айстри, лілії. Червоні, білі, рожеві, молочні, персикові…По завершенні літургії це море квітів линуло до Митрополита Онуфрія. Кожен, хто прийшов, хотів особисто привітати Предстоятеля УПЦ та висловити подяку. Ця черга розтягнулася на кілька сотень метрів.

Прийнявши сердечні поздоровлення, Митрополит Онуфрій звернувся до духовенства та мирян.

«Все, що було зроблено за цей період доброго – це плід наших спільних зусиль, спільних молитов, нашого терпіння і смирення. Я бажаю, щоб Господь був з нами й надалі. Щоб наступні роки, скільки Бог визначить прожити і прослужити кожному з нас, щоб вони були успішними, щоб Господь благословив нашу землю миром. Спаси усіх вас Господь», - побажав Предстоятель УПЦ усім віруючим у день 8-річчя своєї інтронізації.