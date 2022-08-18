Предстоятель УПЦ розповів про сенс християнського подвигу

Любов до ближнього, покаяння та щира молитва допомагає наблизитися до Бога.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

«Проводити своє життя в покаянні, молитві, любити один одного, терпіти один одного, прощати один одному. У цьому є зміст християнського подвигу: навчитися любити Бога і ближнього, як себе. І та людина, яка досягає цього ступеня душевної досконалості, починає ще на землі жити небесним життям», - зазначив Предстоятель.

Митрополит Онуфрій пояснив, як очищення від гріха змінює людську природу.

«Людина має готуватися до зустрічі з Богом, до вічного життя. І ця підготовка здійснюється за допомогою посту та молитви, коли людина очищає себе від усякої скверни плоті та духу. Так людина очищає себе від гріха, який є душевною хворобою, яка знищує людину.

Гріх зовні привабливий, але, по суті, це отрута! Різної сили, але це отрута. Він отруює людину. Одна отрута вбиває людину за кілька років або днів, а інша довше діє на людину. Але все одно, гріх завдає людині смерті. А Божа благодать – це благодать життя. І благодать Божа здобувається постом і молитвою. І коли людина наповнює свою душу благодаттю Божою, то їй легко жити у будь-яких умовах, у будь-якому стані», - пояснив Блаженніший.

Він звернув увагу, що благодать Господня дає сили жити гідно.

«Людина може бути багатою, може бути бідною, може бути вченою чи ні, може бути хворою чи здоровою, старою чи молодою – неважливо. Якщо людина має у собі благодать Божу, то такій людині легко жити. І жодні перепони, труднощі, проблеми життя не можуть вивести людину зі стану людського образу. Вона не втрачає людської гідності», - підсумував Предстоятель.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Києво-Печерській лаврі віруючі Української Православної Церкви відзначили 8-ту річницю інтронізації Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія.