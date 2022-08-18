Войти | Зарегистрироваться
10:01

пятница,
19 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Керуючий справами УПЦ пояснив, що допоможе захистити Церкву

18.08.2022 / 11:53
Керуючий справами УПЦ пояснив, що допоможе захистити Церкву
Источник: Центр інформації УПЦ
Митрополит Антоній закликав до щоденної боротьби проти своїх гріхів

Справжній захист Церкви починається не з гучних декларацій та заяв, а з уваги до власної душі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«У духовному житті все взаємопов'язане. Якщо ми на словах захищаємо церковність, а на ділі дозволяємо собі грішити, нехай і у дрібницях, може вийти так, що у найвідповідальніший момент, навіть несподівано для нас самих, ми зречемося», - наголосив митрополит Антоній.

Владика пояснив, що в житті різних відступників від Церкви є одна спільна деталь: задовго до того, як вони зробили фатальний крок, вони мали проблеми або з моральністю, або з порушенням церковних правил.

«Відступ починається без сумнівів у церковній юрисдикції. Самі сумніви можуть виникнути через нашу духовну інертність, потурання слабкостям, нехай і найнезначнішим», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній закликав до щоденної боротьби проти своїх гріхів.

«З цього і починається справжній захист Церкви: не з гучних декларацій та заяв, а з уваги до власної душі. З щоденної боротьби з гріхом у собі. Тільки так ми зможемо зберегти вірність Церкві і у відповідальний момент сміливо відповісти на нашу віру. І на цей момент слід готуватися все своє життя», - підсумував владика.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 августа
17 августа
16 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.