Керуючий справами УПЦ пояснив, що допоможе захистити Церкву

Справжній захист Церкви починається не з гучних декларацій та заяв, а з уваги до власної душі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«У духовному житті все взаємопов'язане. Якщо ми на словах захищаємо церковність, а на ділі дозволяємо собі грішити, нехай і у дрібницях, може вийти так, що у найвідповідальніший момент, навіть несподівано для нас самих, ми зречемося», - наголосив митрополит Антоній.

Владика пояснив, що в житті різних відступників від Церкви є одна спільна деталь: задовго до того, як вони зробили фатальний крок, вони мали проблеми або з моральністю, або з порушенням церковних правил.

«Відступ починається без сумнівів у церковній юрисдикції. Самі сумніви можуть виникнути через нашу духовну інертність, потурання слабкостям, нехай і найнезначнішим», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній закликав до щоденної боротьби проти своїх гріхів.

«З цього і починається справжній захист Церкви: не з гучних декларацій та заяв, а з уваги до власної душі. З щоденної боротьби з гріхом у собі. Тільки так ми зможемо зберегти вірність Церкві і у відповідальний момент сміливо відповісти на нашу віру. І на цей момент слід готуватися все своє життя», - підсумував владика.