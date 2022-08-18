Спікер УПЦ назвав незаконні захоплення храмів роботою проти держави

Незаконні захоплення храмів Української Православної Церкви є антидержавною діяльністю, що роз'єднує українське суспільство.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

«249 випадків із проблемними моментами. З них 111 випадків фізичного захоплення, коли здійснено рейдерське захоплення культових споруд, примусово опечатані храми і ключі від них забрали», – зазначив заступник голови ВЗЦЗ УПЦ.

Протоієрей Миколай підкреслив, що після початку війни зафіксовано 40 випадків добровільного переходу громад: 27 парафій перейшли до ПЦУ разом із настоятелем і 13 парафій перейшли без настоятеля. Проте набагато більше примусових переходів та захоплень – 249.

«Наша позиція така: якщо громада разом із священиком вирішили перейти, ми ніяк не перешкоджаємо», – сказав речник УПЦ.

Протоієрей Миколай назвав незаконні та силові захоплення храмів роботою проти української держави.