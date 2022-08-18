Войти | Зарегистрироваться
10:01

пятница,
19 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Спікер УПЦ назвав незаконні захоплення храмів роботою проти держави

18.08.2022 / 12:20
Спікер УПЦ назвав незаконні захоплення храмів роботою проти держави
Источник: Центр інформації УПЦ
Набагато більше примусових переходів та захоплень – 249

Незаконні захоплення храмів Української Православної Церкви є антидержавною діяльністю, що роз'єднує українське суспільство.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

«249 випадків із проблемними моментами. З них 111 випадків фізичного захоплення, коли здійснено рейдерське захоплення культових споруд, примусово опечатані храми і ключі від них забрали», – зазначив заступник голови ВЗЦЗ УПЦ.

Протоієрей Миколай підкреслив, що після початку війни зафіксовано 40 випадків добровільного переходу громад: 27 парафій перейшли до ПЦУ разом із настоятелем і 13 парафій перейшли без настоятеля. Проте набагато більше примусових переходів та захоплень – 249.

«Наша позиція така: якщо громада разом із священиком вирішили перейти, ми ніяк не перешкоджаємо», – сказав речник УПЦ.

Протоієрей Миколай назвав незаконні та силові захоплення храмів роботою проти української держави.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 августа
17 августа
16 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.