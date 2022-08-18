Митрополит Арсеній розповів про ситуацію у Святогірській лаврі

Усі насельники Успенської Святогірської Лаври живі, на їхньому піклуванні залишаються сотні мирян, які ховаються у підвалах обителі від постійних обстрілів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це намісник Святогірської Лаври митрополит Арсеній сказав у відеозверненні до митрополита Донецького та Маріупольського Іларіона.

Звернення записали волонтери, які 16 серпня привезли до Лаври продукти та медикаменти.

«Кілька сотень людей у нас так і залишаються. П'ята частина поїхала, з тих, що залишилися, їхати хочуть тільки одиниці. Люди нікому не довіряють, довіряють лише Церкві. Залишаються в обителі, у нас у підвалах», – додав архієрей.

Владика поділився, що братія монастиря годує людей, пече хліб, молиться, звершує богослужіння. На Літургію збираються всі, хто перебуває під опікою обителі.

Митрополит Арсеній згадав, що людям, які живуть у Лаврі, нелегко довелося, коли кілька тижнів не виходило доставити гуманітарну допомогу.

Намісник Святогірської лаври подякував митрополиту Іларіону за підтримку та молитви.

«Ми знаємо, що Ви за нас переживаєте. Владико, Ви нам дуже потрібні. Навіть маленьке добре слово, почуте від Вас, сказане чи написане, ми кілька разів перечитуємо…Люди зі сльозами слухають, тому що кожне добре слово, яке з Ваших вуст прозвучить, дуже велику ціну має в наш час», – сказав митрополит Арсеній.