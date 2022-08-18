Глави Помісних Церков привітали Предстоятеля УПЦ з восьмою річницею інтронізації

Предстоятели Помісних Православних Церков привітали Предстоятеля Української Православної Церкви з 8-ю річницею з дня інтронізації на кафедру Київських Митрополитів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на vzcz.church.ua , Предстоятелі та Помісних Православних Церков надсилають привітання Блаженнішому Митрополиту Онуфрію з нагоди річниці його інтронізації.

Патріарх Сербський Порфирій у своєму вітанні назвав Митрополита Онуфрія «ревним та жертовним пастирем» який своїм служінням показує приклад євангельської любові до Господа.

«Молимося Господу, щоб Ви завжди перебували у Його благодатних дарах, і щоб Вас укріпив у доброму здоров’ї на радість усім нам, а найбільше усього благочестивого кліру і благовірної пастви Української Православної Церкви», - зазначив сербский Патріарх.

Предстоятель Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, Архієпископ Пряшівський, Митрополит Чеських земель і Словаччини Ростислав побажав Митрополиту Онуфрію «кріпості архіпастирських сил, невичерпної допомоги Божої у трудах та молитовного заступництва всіх преподобних Отців Києво-Печерських».

«Молитовно вітаю Вас із 8-ю річницею інтронізації на Престолі митрополитів Київських.

Ви прийняли кормило церковного управління в непрості часи, але зміцнюючись словами Святого Євангелія, віддаєте себе за ввірений Вам клір і вірних, не припиняючи молитовного звершення і не залишаючи трудів милосердя, покриваючи скорботи та втішаючи печаль», - написав Предстоятель Православної Церкви Чеських земель і Словаччини.

Як повідомлялося раніше, У Києво-Печерській лаврі 17 серпня віруючі Української Православної Церкви відзначили 8-ту річницю інтронізації Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія.