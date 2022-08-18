Священник УПЦ розповів про правила причастя хворих та вмираючих

Прийняття Святих Таїнств приносить велику користь для хворого чи вмираючого.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це розповів священик Андрій Чиженко у коментарі порталу «Православная жизнь».

«Не затягуйте, не відкладайте. Смерть може наступити раптово, як і для хворої людини, так здорової. Великою перешкодою є поширені забобони серед малоцерковних людей про те, що якщо батюшку покликати, то це до смерті. Деякі люди пішли ще далі: у них є забобони, що побачити священика у підряснику – бути біді», - поділився отець Андрій.

Він пояснив, що священик носить чорний підрясник не тому, що він символ смерті для когось, а тому, що чорний колір – колір відмови від страстей, колір начебто відсутності кольору – колір безпристрасності. А хрест на грудях – це символ та знаряддя спасіння.

Отець Андрій нагадав, що таїнства Сповіді, Єлеосвячення (Соборування), Причастя очищають людину від гріха, закликають на хворого Божу благодать, яка дає духовне та тілесне здоров'я.

«Прийняття Святих Таїнств – величезна користь для хворого чи вмираючого. У таїнстві Покаяння людині прощаються Богом його гріхи. Він стає чистим, як немовля, стає ангелоподібним. У таїнстві Єлеосвячення він отримує від Господа благодатну допомогу для зцілення від духовних і тілесних недуг. У таїнстві Причастя людині під виглядом хліба, вина та води подається у залишення гріхів і життя вічне Тіло і Кров Христові, найбільша святиня світу, святиня християнства, яка максимально з'єднує людину з Богом. Для людини, яка пособорувалася і причастилася, відкриті двері раю, якщо Господь визначив їй померти. І вона отримує благодатні сили жити та зцілитися, якщо милосердний Бог зволив продовжити їй земне існування», - наголосив отець Андрій.

Він зазначив, що важливо, щоб хворий був у свідомості під час звершення Таїнств. Зміг би усвідомлено сповідатись, прийняти Тіло і Кров Христову, пособоруватися.

«Коли ви закликаєте до себе священника, то перед цим підготуйте свого близького, який хворіє, до його приїзду. Самі намагайтеся дізнатися, що таке таїнства Сповіді, Причастя, Єлеосвячення, поясніть, що таке ці Таїнства, хворому, чому йому потрібно брати участь у цих Таїнствах, у чому спасительність Таїнств. З'ясуйте його особисте бажання: чи хоче хворий сам причаститися. Тут дуже важливо, щоб душа людини була налаштована на розмову з Богом», - поділився священник.

Якщо причастя відбувається в лікарні, тоді слід поговорити з персоналом відділення, лікарем або медсестрами про те, чи пропустять вони священника до хворого; про те, як створити максимально зручні умови в конкретних лікарняних обставинах для таїнства Покаяння, для того, щоб священик міг розмістити чашу з Дарами, розкласти плат та ін.

«Потрібно зрозуміти, що Таїнства Церковні – це праця. І попрацювати духовно, інтелектуально, сердечно і фізично мають три сторони: і священник, і родичі хворого, і сам хворий», - підсумував отець Андрій Чиженко.