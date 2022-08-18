Священник УПЦ пояснив, які молитви має знати кожен православний

Щодня звершуючи встановлене Православною Церквою молитовне правило - ранкові та вечірні молитви, беручи участь у богослужіннях та Таїнствах Церкви, людина запам'ятовує багато молитв напам’ять.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів благочинний другого Дарницького благочиння Української Православної Церкви, настоятель храму праведного Іоанна Кронштадтського протоієрей Нестор Коломієць.

«Кожна людина має молитися щодня. Ми молимося вранці, молимося ввечері, молимося перед кожною справою, перед їжею, після трапези. Якщо людина молиться щодня, вона знатиме багато молитв напам’ять», - зазначив священник.

Він звернув увагу, що немає вимог, щоб людина обов'язково знала якісь молитви, важлива усвідомленість та увага.

«Якщо молимося з увагою, без суєти, без поспіху - молитви легко лягають на серце і на розум», - підсумував протоієрей Нестор.

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