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У Києво-Печерській лаврі на Преображення звершать 6 літургій

18.08.2022 / 16:20
У Києво-Печерській лаврі на Преображення звершать 6 літургій
Источник: Центр інформації УПЦ
Преображення - дванадесяте свято, пов'язане з прославленням Господа, що просяяв перед апостолами на горі Фавор незадовго перед Своїми стражданнями

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі завтра, у день свята Преображення Господнього, звершать шість Божественних літургій.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на lavra.ua, у Хрестовоздвиженському храмі Літургія розпочнеться о 06.30; у Трапезному храмі – о 07.00; у храмі на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» – о 08.00; площа перед Успенським собором – о 08.30; у храмі преподобного Агапіта Печерського – о 08.45 та у храмі преподобного Сергія Радонезького – о 09.30.

*** Преображення - дванадесяте свято, пов'язане з прославленням Господа, що просяяв перед апостолами на горі Фавор незадовго перед Своїми стражданнями.

Іісус Христос незадовго перед Хресними стражданнями, взявши із Собою трьох учнів - Іоанна, Якова та Петра, вийшов із Капернаума і попрямував на північ до гори Фавор.

Обличчя Спасителя стало подібним до світла блискавки, одяг - білим, як сніг. Він стояв, оточений сяйвом, як сонце променями. Спасителеві з'явилися два пророки: Мойсей та Ілля і розмовляли з Ним. Екзегети (тлумачі священного Писання) кажуть, що це була розмова про Голгофську жертву, про майбутні страждання Христа, про те, що гріхи людські будуть викуплені кров'ю Сина Божого і Спасителя.

Православне богослов'я бачить у Преображенні Господньому прообраз Його Воскресіння та Другого Пришестя. І, враховуючи, що кожна подія церковного календаря має відношення до особистого духовного життя – бачить перетворений стан християн наприкінці світу.

У народі свято Преображення називають Спасом. У цей день існує традиція приносити до храму фрукти для освячення. Приношенням плодів висловлюємо подяку Богові за те, що Він як дбайливий Батько і Промислитель посилає нам усе те, що необхідно для нашого існування у цьому світі.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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