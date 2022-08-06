На Волині священники УПЦ передали автомобіль для ЗСУ

У Волинській єпархії на пожертвування духовенства та віруючих Української Православної Церкви придбали джип для медичних та евакуаційних цілей.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Фейсбук архімандрита Онуфрія (Куц), позашляховик передали одному із підрозділів ЗСУ.

«Автомобіль призначений для евакуаційно-рятувальних та медико - санітарних цілей. Вивезення поранених завжди болісна тема, яка потребує відповідних транспортних засобів», - поділився священник.

Авто придбали за благодійні пожертвування ченців Києво - Печерської лаври, настоятеля та парафіян «Афганського» храму Києва, священників та віруючих УПЦ.

Як повідомлялося раніше, в Одесі Українська Православна Церква передала медикам міста та області 10 машин швидкої допомоги.