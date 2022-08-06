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На Рівненщині відкрито кримінальну справу за фактом рейдерського захоплення храму УПЦ

05.08.2022 / 16:40
На Рівненщині відкрито кримінальну справу за фактом рейдерського захоплення храму УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Провадження відкрито за кількома статтями КК України по фактах: підроблення та використання підроблених документів, розпалювання релігійної ворожнечі, спроба рейдерського захвату церкви

У Рівненській області правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження стосовно представників ПЦУ, які розпалювали міжконфесійну ворожнечу біля Свято- Миколаївської церкви села Гільча Здолбунівського благочиння.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії, провадження відкрито за кількома статтями КК України по фактах: підроблення та використання підроблених документів, розпалювання релігійної ворожнечі, спроба рейдерського захвату церкви.

«Чітко простежуються усі ознаки рейдерського захоплення церкви УПЦ. Незважаючи, що у селі Гільча була створена релігійна громада Київського Патріархату, активісти ПЦУ не перереєстрували цю громаду, а на основі особистих даних релігійної громади УПЦ здійснили свою реєстрацію», - зазначив прессекретар Рівненської єпархії протоієрей Василь Начев.

Як повідомлялося раніше, що у червні віруючі Миколаївської громади УПЦ у Гільчі провели збори, на яких підтвердили свою вірність УПЦ, проте 31 липня представники ПЦУ, підробивши документи, вимагали віддати храм їм.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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