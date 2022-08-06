У єпархіях УПЦ надають допомогу військовим ЗСУ, медикам та біженцям

У єпархіях Української Православної Церкви надають духовну, моральну і матеріальну допомогу воїнам ЗСУ, медичним установам, біженцям й усім нужденним.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ с посиланням на news.church.ua, з перших днів війни віряни та духовенство, храми та монастирі долучилися до допомоги Захисникам України.

На Полтавщині волонтери центру «Благо» відвідали центр для дітей з особливими потребами, що в селі Михайлівка, у якому також проживають переселенці з місць бойових дій. Потребуючим була надана гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та одягу. Також священник поспілкувався з усіма бажаючими на духовні теми, а волонтери провели час з дітьми.

Черкаська єпархія за фінансової підтримки благодійного фонду «Добрі справи» передала для вимушених переселенців, які проживають у Черкасах, гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, одягу, засобів гігієни для малюків та інших речей першої необхідності. Також гуманітарну допомогу від єпархії отримали лікарні, нужденні та монастирі Черкащини.

У Вознесенській єпархії духовенство та парафіяни кафедрального собору міста Вознесенськ разом із фондом «Johanniter Social» надали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Також благодійна допомога була надана соціальним установам міста та притулкам для тварин.

Настоятель та парафіяни Миколаївського собору Бердичева вчергове передали до Центрального гуманітарного штабу міста благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування та одягу для воїнів ЗСУ і тих, хто постраждав внаслідок російського вторгнення. Також віряни перерахували 7 тис гривень для потреб Захисників України.