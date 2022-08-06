Священник УПЦ пояснив, хто допоможе перемогти депресію – психолог чи священник

У боротьбі з депресією важлива співпраця і медиків, і Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів благочинний другого Дарницького благочиння Української Православної Церкви, настоятель храму праведного Іоанна Кронштадтського протоієрей Нестор Коломієць.

«Якщо людину мучить депресія, серйозна та тривала, необхідно звертатися до лікарів – психотерапевтів, психіатрів. У цьому немає нічого ганебного, тому що хворобу лікують, зокрема, і медикаментозно», - зазначив священник.

Отець Нестор звернув увагу, що у подоланні депресії дуже важливий професіоналізм і правильний підхід.

«Зараз багато психологів, які насправді не професіонали, закінчили якісь курси і, по суті, є шарлатанами. За місяць, два місяці, навіть за рік стати справжнім серйозним психологом нереально», - наголосив протоієрей Нестор.

Священник додав, що депресія може бути спровокована гріховним способом життя, гріховним світоглядом людини. У таких випадках допомога Православної Церкви потрібна.

«Люди, які страждають на психічні захворювання, схильні відвідувати храм, брати участь у богослужінні, приходити на сповідь, Причастя. Вони кажуть, що отримують реальну допомогу у боротьбі зі своїми хворобами, саме відвідуючи храм, беручи участь у церковних таїнствах», - поділився отець Нестор.

На думку священника, для подолання депресії «бажана співпраця і медицини, і Православної Церкви».

«Тут допомога важлива з усіх боків», - підсумував протоієрей Нестор Коломієць.