Предстоятель УПЦ очолив урочистості на честь 425-річчя перенесення Почаївської ікони Божої Матері

У Свято-Успенській Почаєвській лаврі Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив урочисте богослужіння з нагоди 425-річчя перенесення чудотворного образу Богородиці у Почаївський монастир.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, участь у святкуванні взяли тисячі вірян з різних куточків України.

Після читання Євангелія Митрополит Онуфрій звернувся до вірян з проповіддю. Предстоятель розповів про Почаївську чудотворну ікону та чудеса, які явила через неї Божа Матір. Зокрема, Предстоятель розповів про порятунок обителі у 1675 році, коли Богородиця захистила Свій монастир від татар.

«Ми прославляємо Матір Божу, ми дякуємо преподобному Іову, який молився за нас грішних, і прославляємо ангелів, які супроводжували Пресвяту Діву Марію, і ми дякуємо Богу за те велике чудо, яке через Пресвяту Матір Свою Господь створив на цьому місці», – зазначив Блаженніший.

За богослужінням помолились про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь напоумив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Після Літургії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці. Священнослужителі та віряни на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм звершили хресний хід. Почаївську чудотворну ікону перенесли назад в Успенський собор обителі, де вона зазвичай перебуває над Царськими вратами. Там піднесли молитву до Божої Матері.

Предстоятель привітав голову Церковного суду УПЦ митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора, який у цей день відзначив 30-річчя архієрейської хіротонії.

Напередодні свята Блаженніший очолив малу вечірню з акафісним співом перед чудотворною іконою Богородиці та всенічне бдіння. Перед образом звершувались молебні з акафістом до глибокої ночі, доки численні віряни вклонялись святині.