Сьогодні віруючі УПЦ вшановують Почаївську ікону Божої Матері

Сьогодні віруючі Української Православної Церкви святкують день чудотворної Почаївської ікони Божої Матері.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Почаївська ікона - одна з найбільш шанованих християнських святинь в Україні.

Почаївська ікона Божої Матері відома з 1550 року. Ще в 1559 році митрополит Неофіт з Греції подарував її поміщиці Анні Гойській за те, що вона надала йому притулок. У будинку поміщиці ікона перебувала 30 років, а потім стала випромінювати світло. Згідно з переказами, сліпий від народження брат Анни Гойської Пилип помолився перед іконою і прозрів. Після цього чудотворну ікону перенесли в Почаївський монастир.

Анна померла в 1644 році, а після її смерті все землі дісталися її племіннику. Він ненавидів Православ'я, тому пограбував монастир і вкрав ікону. Після цього його і його дружину вразила жорстока хвороба, і зцілилося подружжя тільки після того, як повернули чудотворний образ в монастир.

У Почаївській лаврі чудотворна ікона перебуває близько 400 років і прославилася тим, що 1675 року позбавила обитель від турецької облоги.

За переданням, влітку 1675 року під час Збаразької війни з турками полки, що складаються з татар, під проводом хана Нурредина, через Вишнівець підступили до Почаївської обителі, обступивши її з трьох сторін. Слабка монастирська огорожа, як і кілька кам'яних будівель обителі, не уявляла ніякого захисту. Ігумен Йосиф Добромирський переконав братію і мирян звернутися до небесних захисникам: Пресвятої Богородиці і преподобного Іова Почаївського.

Ченці і віруючі молилися, припадаючи до чудотворного образу Божої Матері і до раки з мощами преподобного Іова. Вранці ігумен велів співати акафіст Божій Матері. З першими ж словами молитви над храмом раптово з'явилася Сама Пречиста з ангелами, що тримали оголені мечі. Преподобний Іов знаходився біля Божої Матері, кланяючись Їй і молячись про захист обителі.

Татари прийняли небесне воїнство за примару, в сум'ятті стали стріляти в Пресвяту Богородицю і преподобного Іова, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. У панічній втечі, не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря захопили багатьох у полон. Деякі полонені згодом прийняли християнську віру і залишилися в обителі назавжди.

Існує безліч свідчень і підтверджень сили зцілення від чудотворної Почаївської ікони. Богородицю просять про зцілення від смертельних захворювань, сліпоти тілесної і душевної, фізичних недуг.