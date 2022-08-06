Вінницький митрополит УПЦ передав техніку для українських військовослужбовців

Митрополит Вінницький та Барський Варсонофій Української Православної Церкви освятив та передав необхідну техніку для ЗСУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на eparhia.vinnica.ua, техніку придбали стараннями духовенства, мирян та благодійників Вінницької єпархії.

«Впродовж останніх місяців, коли війна з боку російської федерації спіткала Україну, Вінницька єпархія активно допомагає вимушеним переселенцям та особливо Збройним Силам України. Митрополит Варсонофій особисто освятив автомобілі, які були передані для потреб захисникам нашої країни. Храми нашої єпархії долучились до збору коштів для ЗСУ в спеціальних скриньках, які власне розмістили самі військові», – йдеться у повідомленні прес-служби єпархії.

Митрополит Варсонофій подякував меценатам, духовенству та мирянам єпархії, які активно долучилися до справ, що підтримують захисників України.

Спілкуючись із військовими, владика побажав як найшвидшої перемоги нашої Держави у війні над агресором та запевнив, що зі свого боку Вінницька єпархія й надалі допомагатиме збройним силам, а також робитиме все можливе для перемоги України.

Як повідомлялося раніше, у Волинській єпархії на пожертвування духовенства та віруючих Української Православної Церкви придбали джип для медичних та евакуаційних цілей.