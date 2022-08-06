У Харкові УПЦ надала допомогу міській лікарні та мешканцям

Митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій передав медичне обладнання та ліки до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на www.eparchia.kharkov.ua, благодійну допомогу до лікарні доправили клірик храму ікони Божої Матері «Відрада та Втіха» разом із волонтерами Харківської єпархії.

З благословення митрополита Онуфрія клірики храму святого рівноапостольного князя Володимира також роздали гуманітарну допомогу мешканцям Салтівського району Харкова, який є найбільшим житловим масивом міста та одним із найбільш зруйнованих у ході воєнних дій.

В іншому районі Харкова, у селищі Жуковського, завдяки турботам настоятеля храму святителя Миколая Чудотворця протоієрея Олександра Семенця, харків'янам передали продуктові набори.