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У Харкові УПЦ надала допомогу міській лікарні та мешканцям

06.08.2022 / 13:10
У Харкові УПЦ надала допомогу міській лікарні та мешканцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Благодійну допомогу до лікарні доправили клірик храму ікони Божої Матері «Відрада та Втіха» разом із волонтерами Харківської єпархії

Митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій передав медичне обладнання та ліки до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на www.eparchia.kharkov.ua, благодійну допомогу до лікарні доправили клірик храму ікони Божої Матері «Відрада та Втіха» разом із волонтерами Харківської єпархії.

З благословення митрополита Онуфрія клірики храму святого рівноапостольного князя Володимира також роздали гуманітарну допомогу мешканцям Салтівського району Харкова, який є найбільшим житловим масивом міста та одним із найбільш зруйнованих у ході воєнних дій.

В іншому районі Харкова, у селищі Жуковського, завдяки турботам настоятеля храму святителя Миколая Чудотворця протоієрея Олександра Семенця, харків'янам передали продуктові набори.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Харків, благодійна допомога, лікарня
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