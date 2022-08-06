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Священник УПЦ розповів, як боротися зі дратівливістю

06.08.2022 / 13:30
Священник УПЦ розповів, як боротися зі дратівливістю
Источник: Центр інформації УПЦ
Дратівливість зазвичай виростає з бажання бути ідеальним

Дратівливість лікується молитвою, смиренністю та любов'ю.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на «ФОМА в Україні», про це сказав настоятель Хрестовоздвиженського храму Нікополя протоієрей Ігор Мельников.

«У боротьбі з дратівливістю можуть бути дві крайності: або самобичування, або вседозволеність. Потрібно вибрати золоту середину та пам'ятати, що цей гріх дуже складно, але можна перемогти. Шлях цей непростий, часом довжиною життя, і вимагає величезної роботи над собою», - сказав отець Ігор.

Священник пояснив, що дратівливість зазвичай виростає з бажання бути ідеальним. «Особливо це характерно для людей, які щойно стали на шлях віри. Починаємо бачити свої недоліки, слабкості, вади, вони загострюються. А оскільки так просто їх не переможеш, виникає відчуття безсилля», – додав він.

«Важливо пам'ятати, що таким чином жорстким способом Господь показує нас такими, якими ми є. І треба з вдячністю та смиренням прийняти від Бога цей дар, адже бачення гріхів є одним із завдань для будь-якого християнина. Не слід ухилятися від сповіді та причастя, вважаючи себе неготовим, недостойним. Але й самовпевненості теж треба уникати і не тішитися думкою, що виправимо самі себе самостійно», - продовжив священник.

На завершення протоієрей Ігор Мельников зазначив, що дратівливість лікується лише молитвою та смиренністю, а найбільше любов'ю.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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