Войти | Зарегистрироваться
08:36

воскресенье,
07 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ розповіли, що треба зробити, коли заходиш у храм

06.08.2022 / 13:50
В УПЦ розповіли, що треба зробити, коли заходиш у храм
Источник: Центр інформації УПЦ
Храм – це насамперед місце для спільної молитви, місце, де Бог спілкується з людиною і навпаки

Входячи до храму, слід пам'ятати, що храм – це будівля, в якій відбувається те, що святий апостол Павел називає «таємницею людського спасіння».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на портал «Православная жизнь», розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф.

«Храм – це насамперед місце для спільної молитви, місце, де Бог спілкується з людиною і навпаки. А отже, у храмі варто поводитися так, щоб слово Боже, звернене до людей, не було заглушене», - сказав Андрій Музольф.

Викладач КДАіС навів слова преподобного Єфрема Сиріна, який ще в IV столітті говорив: «Увійшовши до Божого дому, не будемо парити розумом; навпаки, внутрішня людина наша нехай займеться спогляданням і молитвою».

Він зазначив, що подібні думки, що вказують на велич того, що відбувається в храмі, висловлює і святитель Іоанн Златоуст: «Ніхто не входь сюди з життєвими турботами, ніхто – з розсіяністю та збентеженням, але залишимо все це за першими дверима, і таким чином увійдемо сюди. Ми входимо в Царські Чертоги небесні, вступаємо у світлі області, всередині вони сповнені великого мовчання та невимовних таємниць».

«Входячи до храму, потрібно пам'ятати, що храм – це не просто якась будівля, яка нехай навіть має особливу архітектуру, але будівля, в якій відбувається те, що святий апостол Павел називає «таємницею людського спасіння». Тут Сам Бог подає всього Себе на їжу людині і людина таким чином отримує можливість стає причастником Божества. Чи може бути в цьому світі щось більше? Звичайно ж, ні», - сказав Андрій Музольф.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 августа
5 августа
4 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.