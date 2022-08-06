В УПЦ спростували фейк про лист Сумського митрополита патріарху Кирилу

У Сумській єпархії Української Православної Церкви спростували неправдиву інформацію щодо листа митрополита Сумського та Охтирського Євлогія на адресу патріарха Кирила.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на portal-pravoslavie.sumy.ua, прес-служба єпархії заявила, що жодного листа митрополита Євлогія, який пояснює главі РПЦ, чому в єпархії не згадують патріарха Кирила, не існує.

У єпархії зазначили, що інформація, яка з'явилася в мережі інтернет, яка «компрометує митрополита Сумського та Охтирського Євлогія в контексті непоминання патріарха Кирила під час богослужінь та позиції щодо військової агресії Росії проти суверенної України» не відповідає дійсності.

«Позиція митрополита Сумського та Охтирського Євлогія щодо оцінки військової агресії Росії та вторгнення на територію України була висловлена ​​24 лютого 2022 року і залишається незмінною», а листа, зображення якого з'явилися в інтернеті – не існує, – наголосили у прес-службі єпархії.

«Митрополит Євлогій вважає військове вторгнення російських військ тяжким гріхом проти Божого Закону та злочином проти життя громадян України, яку визнає цілісною суверенною державою. Жодні інші твердження чи припущення є неправдивими», - йдеться у заяві.

Крім того, у документі йдеться, що «припинення поминання патріарха Московського і всієї Русі Кирила під час богослужінь у храмах Сумської єпархії стало наслідком підтримки з боку патріарха Кирила агресивної політики Росії та збройної агресії по відношенню до суверенітету і територіальної цілісності України».

«До нинішнього часу ім'я патріарха Кирила на канонічній території Сумської єпархії не згадується. Такий порядок відповідає Статуту про управління Української Православної Церкви, зміни до яких були ухвалені на соборі 27 травня 2022 року», – зазначили у прес-службі.

У єпархії припустили, що «даний інцидент спробою вплинути на митрополита Євлогія та скомпрометувати його як Правлячого архієрея прикордонної єпархії, що постійно перебуває під обстрілами з боку Росії».