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УПЦ передала гуманітарну допомогу до Харкова

24.08.2022 / 17:55
УПЦ передала гуманітарну допомогу до Харкова
Источник: Центр інформації УПЦ
Волонтери Пантелеймонівської громади УПЦ розвезли продуктові набори нужденним Харкова

Благодійний фонд «Фавор» придбав продукти, а громада Пантелеймонівського храму УПЦ у Харкові роздала їх мешканцям міста.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Фейсбук-сторінку БФ «Фавор», фонд закупив для мешканців Харкова борошно, цукор, горох, яйця, олію, м'ясні консерви, чай, цукерки та печиво.

Волонтери Пантелеймонівської громади УПЦ розвезли продуктові набори нужденним. Дехто з харків'ян змушений жити у підвалах, бо їхні будинки зруйновані обстрілами.

Для одиноких пацієнтів харківських міськлікарень №25 та №4 віруючі УПЦ приготували гарячий обід – суп, плов та млинці з сиром, а до чаю передали цукерки та печиво. Крім того, тим, хто перебував на лікуванні, доставили засоби особистої гігієни.

«Велика подяка фонду "Фавор" та всім благодійникам від мешканців Харкова. Низький вам уклін за те, що відгукуєтесь на чужі прохання. Спаси вас Господь», – подякували парафіяни харківського Пантелеймонівського храму УПЦ благодійному фонду.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Харків, Гуманітарна допомога
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